مدينة الجريمة الأولى فى أمريكا.. شيكاغو تسجل أعلى معدل لحوادث القتل فى 2021

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن عام 2021 انتهى كأحد أكثر الأعوام عنفا فى تاريخ مدينة شيكاغو، التى شهدت عمليات إطلاق نار قاتلة أكثر من أى عام آخر فى الربع قرن الأخير.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فإن شرطة شيكاغو سجلت 797 عملية قتل فى المدينة فى 2021، وهو أعلى معدل منذ عام 1996، وأكثر من أى مدينة أخرى فى الولايات المتحدة. ويمثل هذا الرقم زيادة بـ 25 حادث عما شهده عام 2020، وزيادة 299 حادث عن المسجل فى عام 2019 وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

وقال مسئول شركة شيكاغو ديفيد براون فى مؤتمر صحفى: نعلم جميعا أن هذا العام كان مليئا بالتحديات هنا فى مدينة شيكاغو، العديد من العائلات تعانى من فقدان أحبائهم بسبب العنف غير المنطقى باستخدام السلاح. وأضاف براون أن معظم جرائم القتل نجمت عن صراعات بين العصابات المتناحرة.

وسجلت شرطة المدينة 3561 عملية إطلاق نار فى عام 2021، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس. فى المقابل، كانت حوادث القتل فى مدينتى نيويورك ولوس أنجلوس، اللتين يزداد عدد سكانهما عن شيكاغو، أقل بـ 300 فى 2021 مقارنة بمدينة شيكاغو.

وفى محاولة للتصدى للعنف، قال براون إن شيكاغو تنوى توظيف المزيد من الضباط فى العام الجديد، وأشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من الضباط فى الشوارع، ليس فقط خلف المكاتب أو فى سيارات الدوريات، وذلك من أجل التفاعل مع جميع سكان شيكاغو.

وقالت صحيفة ذا هيل إن حوادث القتل فى 2021 كانت محل قلق فى مناطق أخرى بالولايات المتحدة. ففى الشهر الماضى، طلبت عمدة أوكلاند ليبى شكاف مساعدة من حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم للحد من جرائم العنف فى المدينة. وفى خطابها إلى الحاكم، أشارت العمدة إلى أن 131 جريمة وقعت فى اوكلاند منذ بداية عام 2021.

كما سجلت مدينة واشنطن العاصمة حادث القتل رقم 200 فى عام 2021 فى نوفمبر، وهو اعلى معدل تصل إليه منذ عام 2003.