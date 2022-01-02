الأرصاد: بدء تحسن الأحوال الجوية وشبورة كثيفة فى الصباح الباكر

رامى محيى الدين

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إن محافظات الوجه البحرى تأثرت بسقوط الأمطار وحتى آخر يوم من موجة الطقس السيئ التي توقعناها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن، أن هيئة الأرصاد كانت حذرت من سقوط حبات البرد واليوم كان نهاية المنخفض ومن غد سيكون تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية وستستمر فرص سقوط أمطار خفيفية وستكون الشبورة كثيفة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.