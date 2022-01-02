اليوم السابع
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مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ الملتقى الحرفي للفتيات

الأحد، 02 يناير 2022 07:51 م
مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ الملتقى الحرفي للفتيات جانب من المتلقى
الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن بدء فعاليات الملتقى الحرفي للفتيات، لأندية الفتاة في محافظة الوادي الجديد، والذى يتم تنفيذه بإشراف إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، لعضوات نادي الفتاة بمركز شباب حي " السبط" بمدينة الخارجة.

وقال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن الملتقى للفتيات لتعليمهن التفصيل على الباترون، تحت اشراف أميرة عبد الشافي، مدير ادارة الفتاة بالوزارة، وينفذ الملتقى حتى يوم 5 يناير 2022م.

وفى سياق متصل انطلقت فعاليات مباريات المجموعة الثالثة الأخيرة بدوري أندية الأحياء الشعبية، اليوم الأحد، في محافظة الوادي الجديد، تحت شعار " بالإرادة هكمل رياضة" حيث انطلقت مباريات المجموعة الثالثة والأخيرة بقطاع الداخلة والتي تضم 8 فرق .

وانتهت نتائج المنافسات بفوز فريق غرب الموهوب 1 على فريق المعسكر 1/4، فوز فريق العروبة على فريق الجهاد 0/2، وفوز فريق الجهاد 1 على فريق الأمان 0/8، وفوز فريق الصحوة على فريق غرب الموهوب"2"، بهدفين مقابل لا شيء.

وأضاف بهاء، أن المديرية ستستكمل في الأسبوع المقبل مباريات التصفيات الأولية للدوري بقطاع الخارجة حيث تقام مباريات المجموعة الأولى على أرض مركز شباب الجزائر بواقع 4 مباريات، فيما تقام مباريات بباقي القطاعات طبقا للجدول المعلن سابقا للدوري والذي ينتهي في منتصف شهر مارس 2022.

 

 


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