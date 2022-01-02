محافظ مطروح يعطل الدراسة بالمدارس غدا وتأجيل امتحانات العملى ليوم أخر

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، وتأجيل امتحانات العملى ليوم أخر، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، غدا الاثنين، مع استمرار انتظام الدراسة فى مدارس واحة سيوة.

ويتابع محافظ مطروح، جهود ازالة وسحب مياه الامطار، من الشوارع الرئيسية والفرعية، بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين والسيارات، وكذلك إزالة تراكم المياه على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية- ومطروح- السلوم.

يأتى ذلك بعد تعرض محافظة مطروح، مع الساعات الاولى من فجر اليوم الاحد، لأمطار رعدية تراوحت بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة، على أنحاء متفرقة.

وأكد محافظ مطروح، على استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة، لإزالة مياه الامطار، مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا، بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكافة الجهات المختصة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أى تجمعات المياه فور تساقط الأمطار، لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها.

ووجه المحافظ، لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أية آثار ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

وكان محافظ مطروح، قد أصدر قرارا، صباح اليوم، بتعطيل الدراسة اليوم الأحد، فى جميع مدارس المحافظة، وتأجيل امتحانات العملى ليوم أخر، عدا مدينة سيوة لاستقرار الاحوال الجوية بها.