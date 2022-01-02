محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لفحص تراخيص البناء

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لفحص تراخيص البناء، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأعضاء اللجنة .

أكد المحافظ على أهمية دور اللجنة في إرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجها بضرورة استيفاء الشروط الخاصة بشأن إقامة الجراجات أسفل العمارات السكنية التي تزيد عن سبعة أدوار، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود إنشاء قديم سيتم التعامل ببعض المرونة مع تطبيق الشروط وفقا لأحكام القانون 119 .

وأشار " الفقي " إلى أهمية التخطيط الجيد في مراعاة التوسعات المستقبلية بما يضمن استمراره لعدة أجيال وأعوام قادمة، موجها بطباعة كتيب موضح بها القوانين والمبادئ والاشتراطات اللازمة للتراخيص، للتيسير على المواطنين في التقديم للحصول على التراخيص اللازمة.

وتناولت اللجنة مناقشة أهمية إيجاد أماكن استراتيجية جديدة لإنشاء الوحدات السكنية والتجارية التي يرغب المواطنين أو المستثمرين في إنشائها خاصة بالمدن والأماكن ذات الكثافة العالية، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالعمل، واعتماد فحص عدد 9 تراخيص تم فحصها، ومتابعة 31 ترخيص بعد اعتمادها من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووجه المحافظ اللجنة بسرعة إنجاز الأعمال وفحص كافة التراخيص، وتيسير الإجراءات على المواطنين.