اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 08:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أخذت نصيب الأسد في أمطار أمس ولا يوجد أي خسائر

الأحد، 02 يناير 2022 07:06 م
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أخذت نصيب الأسد في أمطار أمس ولا يوجد أي خسائر اللواء خالد فودة
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنها المرة التي تضرب مدينة شرم الشيخ هذه الكمية من الأمطار كما حدث أمس السبت، موضحاً أن الأمطار كل موسم كانت تمر مرور الكرام على المدينة، ولكن هذه المرة غير مسبوقة، مشدداً على أنه لا يوجد أي خسائر مطلقاً في المحافظة بسبب السيول والأمطار، وتابع: "شرم الشيخ أخذت نصيب الأسد وهذه المرة الأولى".
 
وأضاف "فودة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مياه الأمطار غمرت كافة شوارع المدن بالمحافظة، ولكن بفضل الملحمة التي خاضتها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تمتد بطول 600 كيلو متر لا يوجد بها أي ترسبات مياه والطرق كافة مفتوحة الآن، وتابع: "الجميع كان في الشارع ولدينا نائبة كانت لابسة البوت بتاع المطافى وموجودة في الشارع".
 
وأشار "فودة"، إلى أن المحافظة استقبلت شكاوى كثيرة من معظم مدن المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، وذكر: "سيل أبو زنيمة ورأس صدر سار في المخر حتى وصل إلى البحر.. لا يوجد أي خسائر مطلقاً"، لافتاً إلى أن هناك 3 أعمدة سقطت أمس بسبب الصواعق الرعدية جارى العمل على إصلاحها.
 
وأكد "فودة"، أن أصحاب الفنادق قاموا بإرسال وجبات غذائية للعاملين في شوارع المحافظة، وتابع:"رجال أعمال محترمين نعتمد عليهم".
 
 

سيناء

مياه الامطار

سيول

طابا

شرم الشيخ

امطار شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شرم الشيخ مستعدة بمرافقها وأجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم.. لايف

الأحد، 02 يناير 2022 04:36 م

طقس معتدل والشمس ساطعة بمدينة شرم الشيخ.. إعادة فتح الطريق الدولى "النفق - شرم الشيخ" بعد إزالة آثار السيول.. ومحافظ جنوب سيناء يوجه بحصر الأضرار والخسائر.. والشمس تذيب آثار الثلوج التى اكتست بها سانت كاترين

الأحد، 02 يناير 2022 03:30 م

محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ وتطوير ميدانى السلام والصداقة

الأحد، 02 يناير 2022 03:28 م

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مستعدة بمرافقها وأجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم

الأحد، 02 يناير 2022 02:34 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة