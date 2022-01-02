محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أخذت نصيب الأسد في أمطار أمس ولا يوجد أي خسائر

كتب أيمن رمضان

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إنها المرة التي تضرب مدينة شرم الشيخ هذه الكمية من الأمطار كما حدث أمس السبت، موضحاً أن الأمطار كل موسم كانت تمر مرور الكرام على المدينة، ولكن هذه المرة غير مسبوقة، مشدداً على أنه لا يوجد أي خسائر مطلقاً في المحافظة بسبب السيول والأمطار، وتابع: "شرم الشيخ أخذت نصيب الأسد وهذه المرة الأولى".

وأضاف "فودة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مياه الأمطار غمرت كافة شوارع المدن بالمحافظة، ولكن بفضل الملحمة التي خاضتها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تمتد بطول 600 كيلو متر لا يوجد بها أي ترسبات مياه والطرق كافة مفتوحة الآن، وتابع: "الجميع كان في الشارع ولدينا نائبة كانت لابسة البوت بتاع المطافى وموجودة في الشارع".

وأشار "فودة"، إلى أن المحافظة استقبلت شكاوى كثيرة من معظم مدن المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، وذكر: "سيل أبو زنيمة ورأس صدر سار في المخر حتى وصل إلى البحر.. لا يوجد أي خسائر مطلقاً"، لافتاً إلى أن هناك 3 أعمدة سقطت أمس بسبب الصواعق الرعدية جارى العمل على إصلاحها.

وأكد "فودة"، أن أصحاب الفنادق قاموا بإرسال وجبات غذائية للعاملين في شوارع المحافظة، وتابع:"رجال أعمال محترمين نعتمد عليهم".