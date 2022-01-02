محافظ الفيوم يُكرم وكيل التعليم تقديراً لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة

الفيوم رباب الجالى

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور أكرم حسن، المدير السابق لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وقام بإهدائه شهادة تقدير وميدالية المحافظة التذكارية، نظراً لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسماح محمد إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم، عن شكره للدكتور أكرم حسن، على فترة عمله بالمحافظة، التى اتسمت بالتفانى والمشاركة الفاعلة فى تنفيذ الخطط التعليمية للمحافظة، فضلاً عن المشاركة فى تنفيذ المشروعات التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، متمنيًا له التوفيق فى مهام عمله الجديد مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

كما قدم المحافظ، تهنئته القلبية للأستاذة سماح محمد إبراهيم، متمنياً لها التوفيق فى مباشرة مهام عملها الجديد بمحافظة الفيوم، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث يُعد التعليم أساس تقدم الأمم وعموها الفقري.