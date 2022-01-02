محافظ الغربية : ننفذ أكبر خطة رصف وتطوير والأولوية للشوارع والطرق الحيوية

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، عدداً من مشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها فى مدينة طنطا ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلتيه الرابعة والخامسة بدايةً من كوبرى قحافة وحتى كوبرى فاروق بالتوازى مع الكورنيش الحالي، حيث تتم أعمال التدبيش فى القطاع من كوبرى سكة المحلة حتى كوبرى فاروق إلى جانب أعمال تطوير القطاع الأخر من كوبرى سكة المحلة وحتى كوبرى قحافة.

وفى السياق ذاته، تفقد الدكتور طارق رحمى أعمال إنشاء محور ( ميت حبيش - طنطا) الجديد والذى يتم إنشاؤه من كوبرى فاروق وحتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص الطريق القديم كمدخل لطريق السنطة، فى حين تخصيص الطريق الجديد للخروج، مما يساهم فى تحقيق سيولة مرورية، واختتم المحافظة جولته بتفقد شارع الإسكندرية حيث تتم أعمال تغطية ترعة البتانونية لتوسعة الطريق.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تنفذ أكبر خطة رصف وتطوير شهدتها المحافظة، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التى تساهم فى تحقيق سيولة مرورية وتخدم عدد أكبر من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.