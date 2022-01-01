اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية بطنطا وقطور في رفع نواتج الأمطار

السبت، 01 يناير 2022 10:12 م
محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية بطنطا وقطور في رفع نواتج الأمطار شفط مياه الأمطار
الغربية مصطفى عادل

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولة مسائية، أعمال رفع مياه الأمطار بمركزي طنطا وقطور، بحضور ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور، وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع (الجيش، البنك، طارق المسلامي، داير الناحية، المحطة، محمد زهران، المحكمة، الفقي).

 

كما وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم، وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع، وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز، لكشط كافة التجمعات، واختتمت الجولة بتفقد قرية سبرباي، المنطقة اللوجيستية ومنطقة الاستاد للتأكد من شفط كافة مياه الأمطار.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أن الوحدات المحلية مازالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة أمس الجمعة، مع استمرار رفع درجة الاستعاد القصوى بكافة الوحدات لحين انتهاء موجة الطقس وفترة أعياد الميلاد المجيد


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طقس محافظة الغربية

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