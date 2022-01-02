محافظ الشرقية يُصدر كتاباً دورياً بتوحيد الخزائن بالمركز أو المدينة أو الحى

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتاباً دورياً رقم (26) لسنه 2021 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإلتزام بالتوجيهات التالية بكل دقه وحزم :-

توحيد الخزائن بالمركز أو المدينة أو الحى إلى خزنة رئيسية داخل المركز التكنولوجى.

توحيد إستلام الحسابات حافظات التوريد وأوامر الدفع المميكنة.

يتم التوريد للبنوك بحافظات توريد مميكنة.

عدم تواجد دفاتر تحصيل وماكينات التحصيل الإلكترونى فى الإدارات الداخلية على أن توجد الدفاتر والماكينات مع المحصل الخارجى وموظف خزنة المركز التكنولوجى فقط.

توحيد دفتر موحد للإيراد العام والخدمات بخزينة المركز التكنولوجى.

إستخراج أوامر الدفع البنكية مستخرجة من المنظومة.

الإلتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بالمستندات والرسوم وتوزيعها على أبواب الموازنة.

أوضح المحافظ أن الكتاب الدورى جاء فى إطار قيام المحافظة بتطبيق سياسات التحول الرقمى والشمول المالى وتطوير آليات العمل بالمراكز التكنولوجية، لافتاً إلى أن صدور الكتاب الدورى رقم (123) لسنه 2019 لوزارة المالية المتضمن الإشارة إلى قرار السيد الدكتور/ وزير المالية رقم (533) لسنه 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وبعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بشأن ضوابط وآلية إعتماد إيصال السداد الممكن وكذا حافظات التوريد المميكنة للجهات التى تمتلك طلبات تنتهى بإستخراج إيصالات سداد مميكنة وحافظات توريد مميكنة بديلا عن إيصالات السداد (33ع .ح) وحافظات التوريد (37ع .ح).