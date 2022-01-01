410 جولات ميدانية لمحافظ الشرقية خلال عام لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية المحافظة وهو يهتم بالجولات والزيارات الميدانية ليتابع بنفسه كافة المشروعات التنموية والخدمية التى تقام على أرض المحافظة.

وفى هذا الإطار قام محافظ الشرقية خلال عام 2021 بعدد (410) جولات ميدانية تفقد خلالها المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى، موجهاً بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة للمرور على المدارس قبل بداية العام الدراسى للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب فضلاً عن متابعة سير العملية التعليمية طوال العام الدراسى.

فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، لتطوير 41 قرية بمركز الحسينية أكد محافظ الشرقية على المتابعة المستمرة لجميع الخطوات التى تتم بشأن المبادرة من خلال الزيارات المستمرة لمركز الحسينية للوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحى –– الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – الإسعاف – الرى – الاتصالات – الكهرباء – التضامن الاجتماعي).

كما تابع محافظ الشرقية خلال جولاته الميدانية أعمال الرصف والتطوير الجارية وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة بالإضافة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والإسكان وتطوير عواصم المدن والمشروعات الاستثمارية وتوصيل الغاز الطبيعى وفتح محاور مرورية جديدة ووحدات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ومكاتب التأمينات الاجتماعية فى نطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وخلال جولاته المفاجئة تابع محافظ الشرقية حالة النظافة والإشغالات، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف بأعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المراكز والمدن أولًا بأول وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تابع التزام المحالات التجارية بمواعيد الغلق المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.

وقام محافظ الشرقية خلال عام 2021 بتفقد المصانع والمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والصالحية الجديدة والمنطقة الصناعية ببلبيس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمصانع، مشدداً على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات.

فضلاً عن قيام محافظ الشرقية خلال عام 2021 بافتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه.