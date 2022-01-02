محافظ الدقهلية يفتتح قسم العمليات وعناية الأطفال بمستشفى الجمالية

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد قسم العمليات وقسم عناية الأطفال بعد تطويرهم بمستشفى الجمالية المركزى بتكلفة 1 مليون و 700 ألف جنيه بمشاركة المجتمع المدنى وتفقد عدد من أقسام المستشفى والتقى بالمرضى واستمع الى مطالبهم ووجه بسرعة حلها، حضر الافتتاح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة الجمالية .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمركز ومدينة الجماليه لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الخدمية للتأكد من تقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين.

وصرح وكيل وزارة الصحة أن ما تم تطويره وتوريده من أجهزة ومعدات بمستشفى الجمالية خلال عام 2021 بلغت تكلفته الإجمالية مايقرب من 20 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدنى مع وزارة الصحة.

وتفقد مختار أعمال الإنشاءات الجارية بمدرسة الدكتوره سعاد كفافى الرسمية للغات بقرية لسا الجمالية على مساحة 4,200 متر مربع بعدد بإجمالى 28 فصل بتكلفة إجمالية 14,5 مليون جنيه،بحضور المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية.

كما تفقد المحافظ التوسعات الجديده بمدرسة الشهيد على على السيد الثانوية بقرية لسا الجمالية على مساحة 600 متر مربع بإجمالى 12 فصل تعليمى جديد بتكلفة 6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد فصول المدرسة وأداء الطلاب لبعض الامتحانات العملية.

وأيضا تفقد مجمع الخدمات الحكوميه بالجمالية ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات بالمبنى وتشغيله وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المبنى وتحديد إمكانية تركيب مصعد من عدمه لخدمة المواطنين كبار السن وذوى القدرات الخاصة المترددين على المبنى لتلقى الخدمة.

ومن جهة أخرى افتتح "المحافظ" المعرض الأول للفنون التشكيلية بمركز شباب مدينة الجمالية وأشاد بالمنتجات المعروضة وأكد على دعمه الكامل للمنتجات اليدوية والحرفية، مؤكداً على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائم لتنمية وتشجيع الصناعات الحرفيه واليدوية والمواهب الفنية وإعادة أحيائها من جديد من خلال فتح منصات جديدة لتسويق تلك المنتجات لتشجيع أصحاب تلك الصناعات على مزيد من الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وثمن "مختار" دور المجتمع المدنى الذى يعد شريك أساسى مع الحكومة فى البناء والتنمية التى تشهدها الدولة فى كافة القطاعات الخدمية من دعم وتطوير المستشفيات الصحية وبناء مدارس تعليمية وبناء مساجد وغيرها من القطاعات الأخرى .