محافظ الدقهلية يعلن تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

الدقهلية - مرام محمد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا على مستوى المحافظة بكل المراحل التعليمية دون المرحلة الجامعية؛ تحسبا لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد وجه برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.