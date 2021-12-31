اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يعلن تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:23 م
محافظ الدقهلية يعلن تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا على مستوى المحافظة بكل المراحل التعليمية دون المرحلة الجامعية؛ تحسبا لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب.

 

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد وجه برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.

 

 


الطقس

الطقس المتوقع

حالة الطقس

الطقس الأن

الطقس اليوم في القاهرة الأن

الطقس في الإسكندرية

نوة الإسكندرية

حالة الجو

حالة الطقس في المحافظات

الطقس في المحافظات

الأمطار

الأمطار في المحافظات

الأمطار في القاهرة

ضحايا لموجة الطقس السيء

الدقهلية

طقس الدقهلية

المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة