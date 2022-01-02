اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يعلن عن موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة رفع صرف بايتاى البارود

الأحد، 02 يناير 2022 03:07 م
محافظ البحيرة يعلن عن موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة رفع صرف بايتاى البارود اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 625 م ۲ الواقعة بحوض الشارية الشرقية زمام ناحية قرية ابراك حمام  - مركز ايتاى البارود  - تبرع أحد المواطنين.

المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم  116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 م .

وذلك طبقأ للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بايتاى البارود ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضى المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعه وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

 

 

 


محافظ البحيرة

وزير الزراعه

محطة رفع صرف صحي

قرية ابراك حمام

ايتاى البارود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة