محافظ البحيرة يعلن عن موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة رفع صرف بايتاى البارود

البحيرة - فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 625 م ۲ الواقعة بحوض الشارية الشرقية زمام ناحية قرية ابراك حمام - مركز ايتاى البارود - تبرع أحد المواطنين.

المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 م .

وذلك طبقأ للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بايتاى البارود ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضى المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعه وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.