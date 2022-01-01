محافظ البحيرة يعلن عن موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة صرف صحى بكوم حمادة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اقامة محطة رفع صرف صحي الواقعة بحوض العجوز القبلى بناحية منشأة امين إسماعيل التابعة للوحدة المحلية لشابور - مركز كوم حمادة.

مضيفا أن المشروع الجديد من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 م.

وذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بكوم حمادة ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من السيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.