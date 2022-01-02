محافظ البحر الأحمر: الأمور مستقرة تماماً بالمحافظة بعد تعرضنا لموجة من الطقس السيئ

كتب أيمن رمضان

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة تراجعت الآن، والأوضاع مستقرة وتم شفط المياه المترسبة الناتجة عن الأمطار، وتابع:"الأمور مستقرة ولكن ورد لنا مؤشرات من هيئة الأرصاد الجوية تفيد أننا سنتعرض لشبورة شديدة غداً وبعد غد".

وأضاف "حنفى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر "ON"، أن كافة مدن المحافظة تشهد سيولة مرورية، وتابع:" لا يوجد أي إعاقة في حركة المرور بالمحافظة كافة".

ولفت "حنفى"، إلى أن سقوط الثلوج على مدينة الغردقة أحدث بهجة لدى السائحين، لافتاً إلى أن السياحة الداخلية أحدثت نسبة إشغال بالفنادق من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية في الغردقة.

وأكد محافظة البحر الأحمر، أن متحف الغردقة لا يوجد به نقطة مياه واحده، والأمور مستقرة تماماً في المحافظة، لافتاً إلى أن الدراسة ستعود في كافة انحاء المحافظة.