محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شوارع المسلة وشرق البندر وكسر الحجر والجيش والشيخ الشافعى والشواربى الجديد والطابية والحدادين والنفق وكلية التربية، علاوة على مقبرة النجومى وأرض المعارض، فضلاً عن حديقة الجيش والسويقات الجديدة رافقه خلالها نائب المحافظ أحمد شعبان ، ومسئولى الجهات التنفيذية.

عطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإسراع بأعمال التطوير والتجميل والتشجير ونشر المسطحات الخضراء، بجانب الإسراع فى رصف طريق شرق البندر من مستشفى الحميات وحتى النفق بطول 3 كم وبتكلفة 11 مليون جنيه، مع رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة ، مع تركيب لوحات إعلانية لإستثمار الجزيرة الوسطى، والأماكن الجانبية بهذه الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى عليها ، وهو الذى يتوازى مع تطوير مقبرة النجومى ودعمها بمقاعد إنتظار وكافتيريا ، وأيضاً إعادة تخطيط وتصميم منطقة أرض المعارض لإستثمارها بالشكل المطلوب من خلال دراسة جدوى إقتصادية متكاملة.

وأكد على ضرورة الإستثمار الأمثل لأى مساحات لتوسعة هذه المحاور والطرق الطولية والعرضية من أجل تسهيل الحركة المرورية داخلها ، وخاصة أثناء أوقات الذروة ليكون هذا التطوير ملموس لدى المواطن الأسوانى والذى سيمتد إلى باقى الشوارع والمناطق السكنية الأخرى ، علاوة على إظهارها بالشكل الحضارى أمام الزائرين والأفواج السياحية.

وخلال الجولة الميدانية شدد أشرف عطية، على سرعة إنهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بوسط المدينة والممتد من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 متر حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى.

فيما جارى العمل فى 530 متر بقطر 315 مللى ، وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، مكلفاً بتنفيذ أعمال التوسعة لشوارع كسر الحجر والشواربى الجديد ومنطقة الجيش، وأيضاً تكثيف أعمال النظافة العامة فى الشوارع الداخلية للمدينة، علاوة على إستمرار حملات رفع الإشغالات ، وهو الذى يتوازى مع تشديد إدارة المرور رقابتها على حركة سير عربات التوك التوك لإحكام السيطرة المطلوبة عليها.

وأثناء الجولة وجه محافظ أسوان بتطوير ورفع كفاءة حديقة الجيش، مع إنشاء محلات ومعارض ودورات مياه عمومية وكافتيريا وباركنج للقضاء على العشوائية والإزدحام المرورى بالمنطقة ، وهو الذى سيتوازى مع مشروع إنشاء المرحلة الأولى من السويقات الجديدة والتى تستهدف إستيعاب الباعة الجائلين داخل 44 محل وبايكة ، وسيتم إستكمال إنشاء 2 سويقة أخرى بنفس المنطقة تضم 120 محل وبايكة مدعمة بدورات مياه عمومية وكافتيريا وساحة إنتظار .

كما تفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية ببعض المشروعات الحيوية بقطاع الطرق والكبارى والهادفة للقضاء على الحوادث والتكدس المرورى مما يساهم فى الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أبرزها مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه وبطول 560 متر ، وكذا 1500 متر للمداخل والمخارج ، وبعرض 19.5 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر ، وبحمولة تصميمة تستوعب 120 طن ، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بتكلفة 210 مليون جنيه وبطول 650 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة النقل والطفرة الغير مسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير فى إنشاء المحاور التنموية والكبارى ، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من الطرق السريعة الطولية والعرضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد شرايين التنمية والعمران.

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى أثناء عرضه لتفاصيل المشروعين بأنه جارى إنشاء كوبرى السيل بنسبة تنفيذ 20 % ، وكوبرى المضيق بنسبة تنفيذ 28% وذلك ضمن خطة العام المالى القادم 2021 / 2022 ، لافتاً إلى أنه روعى إنشاء كوبرى السيل أمام مدخل الصداقة الجديدة لتفادى المبانى والعمارات السكنية، بالإضافة إلى خطوط الطرد للصرف الصحى المتجهة إلى محطات المعالجة بكيما، وفيما يخص تيسير الحركة المرورية على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / إدفو ، وخاصة عند التقاطع مع مزلقان السكة الحديد بالمضيق ، ومنع التكدس وتحويلة إلى تقاطع حر، مع إنشاء طرق خدمة لتسهيل الحركة المرورية لقرية المضيق والكاجوج.