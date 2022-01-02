لأول مرة .. تزويد 19 بئرا بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتى

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعظيم الإستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق محافظة الوادى الجديد، وإدارتها بالشكل الذى يُخفف من الإزدحامات المائية ببرك الصرف الزراعى، والإستفادة من هذه المياه لتنفيذ مشروعات تنموية عليها.

وأشار عبد العاطى إلى قيام الوزارة بتطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادى الجديد، والتأكيد على جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادى الجديد بما يضمن إستدامة تشغيلها والحفاظ عليها.

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم مؤخراً ولأول مرة، تزويد (15) بئر من الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتى، وجارى تزويد ذات الخاصية فى 4 آبار أخرى، مشيراً إلى أنه سبق توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم ل (19) بئر، يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وتضمن هذه الآلية سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأكد عبد العاطى على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة، مشيراً لأهمية مواصلة التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، مع التوسع فى التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر، الأمر الذى يؤدى لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وأضاف أنه تم إستخدام مقياس الرطوبة فى عدة مواقع بالوادى الجديد، وربطها بمنظومة التحكم والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى، الأمر الذى يُسهم فى رفع كفاءة عملية الرى وترشيد إستخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل فى المنظومة المائية من خلال ربط عملية الرى بالأراضى الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.