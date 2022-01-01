دورات بجامعة الوادى الجديد لتحسين إنتاج الزراعة والحفاظ على التنوع البيولوجي

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة الوادى الجديد سلسلة من الدورات التدريبية في مجال ترشيد مياه الري وتحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي لمزارعي الخارجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بترشيد مياه الرى وتحسين الممارسات الزراعية، وحرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على إبراز دور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأقيمت الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وذلك فى اطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة والذى تنفذه الجامعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة فى مصر وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة الوادى الجديد.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة فى بيان، إن سلسلة الدورات التى تنظمها الجامعة تعتبر أحد ثمار برتوكول التعاون الذى وقعته الجامعة مع منظمة الاغذية والزراعة مؤكدا على دعم الجامعة المستمر لكل ما يخدم المجتمع بمحافظة الوادى الجديد، موضحا أن الدورات تمت بثلاث قرى من قرى الخارجة هى قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة.

وشارك فى هذه الدورات مجموعة من اساتذة كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمـود الكيـــلاوى المنسق الميدانى للمشروع أن هذه الدورات إستهدفت التعرف على أنواع الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها والأمن المائى وسبل المحافظة عليه وخصوبة التربة والعوامل المؤثر عليها وكيفية تحسينها، كما أستهدفت التعرف على متطلبات التنمية الزراعية المستدامة لإنتاج المحاصيل الحقلية والنخيل وكذلك التعرف على التنوع البيولوجى فى البيئة الزراعية واهميته فى المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة كبديل للمبيدات الكميائية.

وأكد الدكتور أشرف الصادق مدير المشروع أن هذه الدورات تعد من الأنشطة التى تعمل على تعزيز القدرات الفنية لميسرى مدارس المزارعين الحقلية فى مجال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضى والمياه والمحاصيل الحقلية والنخيل، وإدارة الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي.

وأضاف الدكتور عماد سالم المستشار البيئى للمشروع تركز البرامج التدربيبة على تحسين التنوع البيولوجى الزراعى وحماية البيئة الزراعية من خلال تطبيق الممارسات المستدامة.

وذكر الدكتور أحمد دياب المستشار الاجتماعى وخبير المدارس الحقلية بالفاو أن مدارس المزارعين الحقلية تعتبر من أهم المداخل التى تتبناها الفاو فى نشر الممارسات المستدامة بين المزرعين لضمان استدامة تبادل الخبرات والتعلم الذاتى لدى المزارعين خلال موسم زراعى كامل بداية من الزراعة حتى الحصاد وذلك داخل حقل تجريبى يقيمه المزارعون بأنفسهم للتحقق من صلاحية الممارسات الزراعية.

تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بترشيد مياة الرى وتحسين الممارسات الزراعية، وحرص الأستاذ الدكتور/ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ابراز دور الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.