قوس قزح .. مشهد بديع بسماء محافظة سوهاج لأول مرة .. فيديو

سوهاج محمود مقبول

تابع الأهالى بمحافظة سوهاج ظاهرة حدوث " قوس قزح" في سماء المحافظة ، وذلك على خلفية هطول أمطار على أجزاء كبيرة من المحافظة بداية من طما شمالا وحتى البلينا جنوبا وتعد هذه هي المرة الأولى التي ظهر فيها قوس قزح بالمحافظة الأمر الذى لفت أنظار الأهالى سواء من النوافذ أو الشرفات أو من خلال تواجدهم على الأرض.

ومن جانبها قال أحمد عبد البديع مسؤل العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم والذى قام بتصوير الفيديو: كنت جالس أنا وأولادى نراقب هطول الأمطار من النافذة وفى لحظات ظهر قوس قزح في السماء فقمنا بتصويره وهذه أول مرة نشاهد تلك الظاهرة بالمحافظة وأطفالى كانوا سعدا جدا بظهوره في السماء، حيث قالوا أننا حصلت على معلومات عنه في الكتب الدراسية وشاهدناها عبر شاشات التلفزيون وأل مره نشاهده على الطبيعة كظاهرة كونية في محافظة سوهاج.





يذكر أن معظم مراكز محافظة سوهاج، لهطول غزير للأمطار وقت غروب شمس اليوم وأغرقت مياه الأمطار شوارع وميادين مدينة سوهاج، وعلى الفور تم استدعاء معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات المياه من الشوارع، والعمل على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وعلميا تسمى الظاهرة بقوس قزح وكذلك قوس المطر أو قوس الألوان وهى ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر ويظهر قوس قزح بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة وتكون الألوان في القوس اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق فبنفسجي من الداخل ويظهر قوس القزح عادة بشكل نصف دائري وفي حالات نادرة يكون قمرياً حيث يكون انكسار ضوء القمر المسبب له عبر قطرة الماء ملائماً مع مكان وجود القمر في تلك اللحظات.

كان تلفزيون السابع قد قدم بثا مباشرا عن حالة الأمطار التي شهدتها محافظة سوهاج مساء اليوم، بعنوان "هطول أمطار غزيرة على محافظة سوهاج لليوم الثانى على التوالي"، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة اليوم على كافة أنحاء المحافظة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.





ومن جانبها قامت إدارة مرور سوهاج برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى، وتم نشر العديد من الدوريات المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية للحد من السرعة الزائدة للسيارات، من أجل سلامة المواطنين على الطريق في مثل تلك الأجواء.

وعلى جانب آخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة، موجها بسرعة شفط المياه المتراكمة في بعض الأماكن المنخفضة باستخدام سيارات الكسح والشفط .