قوس قزح .. تعرف على تفاصيل ظهوره فى سماء سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، ظهور قوس قزح فى مشهد يشبه اللوحة الفنية الذي أنار سماء مدينة سوهاج، والذي جعل الأهالي يخرجون سريعا يلتقطون الصور للاحتفاظ بهذه الذكرى الجميلة.

وكانت المحافظة قد تعرضت مساء أمس لهطول أمطار استمرت لساعات بالمراكز الشمالية، نتج عنها قطع التيار الكهربائى ببعض القرى.

وقوس قزح يظهر نتيجة لظاهرة انكسار الضوء، فعندما تمر الأشعة الضوئية بالهواء يظهر ضوء أبيض، وعندما تصطدم أشعة الشمس بجسمٍ ما مثل الضباب، أو قطرات المطر؛ فإن الأشعة تنكسر، أو تنحني، ثم تنعكس من داخل القطرات بزوايا مختلفة تعتمد على أطوال موجات الضوء، وتظهر الأطوال الموجية بأطوال مختلفة، حيث إن اللون الأحمر على سبيل المثال ينحني أكثر، بينما اللون البنفسجي ينحني بشكل أقل.

وتابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة .

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.



ظهور قوس قزح فى سوهاج (1)



ظهور قوس قزح فى سوهاج (2)



ظهور قوس قزح فى سوهاج (3)