اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قمة استثنائية لـ "إيكواس" حول مالي بعد قرار تمديد الفترة الانتقالية 5 سنوات

الأحد، 02 يناير 2022 12:59 م
قمة استثنائية لـ "إيكواس" حول مالي بعد قرار تمديد الفترة الانتقالية 5 سنوات مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، عن عقد قمة استثنائية حول مالي يوم الأحد المقبل 9 يناير في العاصمة الغانية أكرا بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

ويأتي الإعلان عن هذه القمة الاستثنائية، بعد اطلاع وفد مالي برئاسة وزير خارجية البلاد عبدولاي ديوب "إيكواس" ممثلة في رئيسها نانا أكوفو أدو، على مخرجات جلسات التشاور الأخيرة في باماكو، والتي اقترحت تمديدا للفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات، تجرى الانتخابات في نهايتها.

وقررت "إيكواس" وفق بيان صادر عنها، زيارة لوسيطها رئيس نيجيريا السابق أوليسيغان أوباسانجو  إلى ماكو يوم الأربعاء 5 يناير للتباحث مع قادة البلاد.

وكانت المجموعة غرب الإفريقية، قد هددت بفرض مزيد من العقوبات على مالي، في حال عدم تنظيمها للانتخابات المقررة في 27 فبراير المقبل.

غير أن السلطات الانتقالية المالية، قالت إنها ستقدم جدولا زمنيا لتنظيم الانتخابات في نهاية مشاورات وطنية موسعة، وهي المشاورات التي أوصت في ختامها في 30 دجمبر الماضي بتمديد المرحلة الانتقالية لما بين 6 أشهر و5 سنوات.


مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس

إيكواس

مالى

إفريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة