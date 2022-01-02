فريق جراحى بمستشفيات قنا الجامعية ينجح فى استئصال رئة طفل أصيبت بتليف

قنا صابر سعيد

نجح فريق طبى بمستشفيات قنا الجامعية، من الاستئصال الكلى لرئة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وقال الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إن العملية الجراحية تأتى استمراراً لعملية التطوير الشامل لكافة أقسام مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، حيث شهدت الفترة الماضية استحداث العديد من الجراحات المتقدمة والمتخصصة.

وأضاف الدكتور محمود خيرى عبد اللطيف، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعي،فى بيان له اليوم،أنه بعد مناظرة حالة طفل يبلغ 4 سنوات يعانى من أعراض ضيق التنفس والاختناق تم عمل جميع الفحوصات الطبية والتى أظهرت إصابته بتليف كامل وانكماش بالرئة اليسرى.

وأشار عبد اللطيف، إلى أنه تمكن فريق جراحى بالقسم بقيادة الدكتور كرم مسلم عيسى، أستاذ جراحة القلب والصدر، من الاستئصال الكاملة للرئة المصابة وأخذ عينة من الشعب الهوائية وذلك باستخدام المنظار الجراحي، بمشاركة الدكتور محمد عبد البارى بالقسم، والطبيبة شيماء أحمد مسلم، اخصائى جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد عبد المعطى الطبيب، المقيم ومن هيئة التمريض كلا من هناء بكار وجهاد بهيج.

وأشار الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي، إلى أن فريق طبى من القسم بمشاركة الدكتور أحمد فتحى المدرس بالقسم والطبيب محمد الزوق المدرس المساعد عن طريق عن طريق التخدير باستخدام تنفس صناعى أحادى التهوية على الرئة التى تم استئصالها.