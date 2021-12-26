مستشفيات قنا الجامعية تنجح فى أول حقن لطفل يعاني من داء متعدد السكاريد (MPS I)

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن نجاح فريق طبي بقسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية في أول عملية حقن لطفل يعاني من داء السكاريد.

وأشار الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن هذا النجاح الطبى يأتى في إطار استحداث الخدمات الطبية وتطوير الأقسام الطبية بمستشفيات قنا الجامعية لتحسين خدمة مواطن إقليم جنوب الصعيد، وتوفير الخدمات الطبية بالإقليم بدلا من الرحلات العلاجية المرهقة والمكلفة بالمحافظات الأخرى، وذلك يأتى فى ظل الدعم المستمر للمستشفيات الجامعية من الدكتور يوسف، غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور على غويل، عميد كلية الطب.

وأضاف الدكتور خالد عبد الله عبد البصير، رئيس قسم طب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية، أنه بمناظرة حالة الطفل البالغ من العام سنتين بعيادة اعصاب الأطفال بقسم الأطفال والذي كان يعاني من تأخر عام بالتطور الحركي والذهني أفاد الفريق الطبي المعالج، بقيادة الدكتور علي حلمي بكرى، مدرس أعصاب الأطفال بطب قنا والمشرف على وحدة أعصاب الأطفال وعيادات أعصاب الأطفال، بوجود اشتباه في إصابة الطفل بمرض "داء متعدد السكاريد" والمعروف علمياً بإسم MPS I" ميكوبوليسكاريد" والذي يصيب طفل من بين كل 100 ألف طفل.

وأوضح عبد البصير، أنه تم على الفور طلب تحليل التسلسل الجيني للمريض والذي أكد إصابته بالمرض والبدء في تلقي أول جرعة من العلاج، لافتا أن هذا العلاج مكلف حيث تصل قيمة العقار الواحد إلى 8000 جنيه وقد يحتاج المريض لأكثر من عقار في الجلسة الواحدة والتي يستمر العلاج به مدى الحياة وتتكلف إدارة العلاج علي نفقة الدولة بصرف هذا العقار اسبوعيا ويتلقي المريض الجرعات داخل وحدة العناية المركزة للأطفال بالقسم وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الشاملة بالأقصر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي.

الجدير بالذكر ان الفريق الطبي المعالج ضم أيضاً الطبيبة صفاء احمد، مدرس مساعد اعصاب الأطفال، والطبيبة اسماء جمال، مدرس مساعد أعصاب الأطفال، والطبيب اسلام التقى، والطبيبة سلسبيل تاج الدين، مدرس مساعد بوحدة العناية المركزة بقسم الأطفال بجانب الأطباء المقيمين بالقسم والعناية المركزية، وجاري متابعة حالة الطفل من خلال عيادة أعصاب الأطفال واستكمال البرنامج العلاجي.