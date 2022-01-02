غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022م بكفر الشيخ الأحد القادم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد انتهاء التقديم لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، والأم البديلة أو زوجة الأب، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2022م، الأحد الموافق 9يناير 2022، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الأوراق اللازمة لإدارات التضامن الاجتماعي بدائرة المحافظة،برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،فى بيان له،أن معيار اختيار الأم المثالية هو مقدار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، مؤكدا أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها، خاصة لدى الأسرة التي لديها أيضا أطفال طبيعيون باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة "أطفال بلا مأوى" وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وأوضح المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الأساسية للاختيار لعام 2022م تشمل " بالنسبة للأم " الطبيعية ذوي الهمم- لابن من ذوي الهمم- ام التمكين الاقتصادي، قصة العطاء ، كذا السن لا يقل عن 50 عاما للام، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاث أبناء فقط، و2 صورة شمسية للمرشحة، بالإضافة إلى ويقدم بحث اجتماعي وبيان حالة عائليي، وبحث قصصي يوضح قصة كفاح الأم، كما أن الشروط تتضمن أن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالٍ، ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم، موضحاً تشمل مستويات الترشح الأم المثالية، والأم البديلة، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعية، وبصرية، وحركية"، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأنه يشترط تقديم إقرار قانوني يثبت عدم وجود صلة قرابة الأم المتقدمة للمسابقة مع أحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.