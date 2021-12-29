رئيس جامعة طنطا تعد خطة بحثية لدعم استراتجية مصر للتنمية المستدامة 2030

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا دعم الجامعة الكامل لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فى إطار اهتمام الدولة بربط البحث العلمى بالصناعة والإنتاجية، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس الاستشارى العلمى بمقر إدارة الجامعة، بحضور رئيس المجلس الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جارى وضع خطة بحثية مقترحة ومتكاملة لدعم استراتجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لدعم الابتكار وربط البحث العلمى بالصناعة، ورفع مؤشر البحث العلمى وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعة، وذلك فى إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة فى 26/12/2021.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ورئيس المجلس، أن الخطة المقترحة للبحث العلمى بالجامعة تشمل مجالات : تدوير القمامة، إستهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، مخلفات أعمال البناء، تحلية ومعالجة المياه، تطبيقات الذكاء الإصطناعى للأجهزة التعويضية لذوى الإحتياجات الخاصة، التخطيط العمرانى والكثافة المرورية، الدراسات الإجتماعية الموجهة لحل مشاكل المجتمع، تطبيقات النانوتكنولوجى فى الزراعة وأبحاث زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، السيارات الكهربية وغيرها.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الخطة البحثية المقترحة تشمل الخطط البحثية للأقسام والكليات المختلفة ومدى إرتباطها بالصناعة أو زيادة الإنتاجية فى المجالات التى يحتاجها الأقليم والدول، خطة البحوث التطبيقية بالجامعة (المشاريع البحثية بالجامعة) وعلاقتها التفصيلية بمحاور التنمية المستدامة فى مصر، خطة البحوث الممولة التى يتقدم بها الباحثون من الجامعة للجهات الخارجية للحصول على التمويل اللازم ومدى ارتباط البحوث المقترحة بالتنمية المستدامة والصناعة وضرورة مشاركة المجلس الإستشارى العلمى فى وضع التصور العام والتفصيلى لربط الخطط البحثية وكافة البحوث بالجامعة مع الصناعة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك مشاركة الجهات المعنية من محافظة الغربية، وضرورة إرتباط خطة البعثات للخارج بمتطلبات البحث العلمى الذى يخدم رؤية مصر 2030 والصناعة وزيادة الإنتاجية.