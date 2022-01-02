طقس الغردقة .. مدينة غارب تطهر طريق الشيخ فضل وتزيل الروبة والطمى

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، عن قيام إدارة الازمات بمتابعة اعمال تطهير طريق الشيخ فضل وشفط تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار.

وأكد رئيس المدينة أن فور هطول الأمطار الغزيرة على طريق غارب / الشيخ فضل، تم دفع معدات لإزالة الروبة والطمى من طريق غارب / الشيخ فضل وتم إعادة فتح الطريق امام المسافرين.

كما أكد مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر أن رم المرور على البرابخ بالطريق للتأكد من عدم وجود تجمعات مياه، مؤكدين على أنه جارى إعادة الشىء لأصله بالطرق المختلفة بعد عمل وصلات وفتحها امام المرور .

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بسيارات ومعدات الشركة وفرق التشغيل والصيانة لسحب مياه الأمطار المتراكمة بممشى شيري، ومناطق شوارع منطقة السقالة بالغردقة .

واستعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بشركات القاهرة والجيزة لسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع، حيث تم الدفع بسيارات الشركات وفرق التشغيل والصيانة لسرعه الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بطريق رأس غارب- الغردقة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه لمواجهة الظروف الجوية غير المستقره.