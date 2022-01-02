اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 03:59 م
أكرم القصاص
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طقس الغردقة .. شركة مياه الشرب تدفع بمعدات لشفط المياه بممشى شيرى السياحى

الأحد، 02 يناير 2022 02:37 م
طقس الغردقة .. شركة مياه الشرب تدفع بمعدات لشفط المياه بممشى شيرى السياحى شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر ترفع مياه الأمطار
البحر الأحمر- عماد عرفة

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دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بسيارات ومعدات الشركة وفرق التشغيل والصيانة لسحب مياه الأمطار المتراكمة بممشى شيري، ومناطق شوارع منطقة السقالة بالغردقة .

 

واستعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بشركات القاهرة والجيزة لسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع، حيث تم الدفع بسيارات الشركات وفرق التشغيل والصيانة لسرعه الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بطريق رأس غارب- الغردقة.

 

من جانبه ، أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه لمواجهة الظروف الجوية غير المستقره. وفتحت منذ قليل إدارة مرور البحر الأحمر، طريق رأس غارب الغردقة فى الاتجاهين بعد إغلاقه لمده اقتربت من 12 ساعة، بسبب حالة الطقس التى شهدتها محافظة البحر الأحمر والمناطق الشمالية منها.


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طقس الغردقة

طقس الغردقه

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الطقس بالغردقة

طقس الغردقة بالبحر الأحمر

قوس قزح

قوس قزح بسوهاج

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