طقس الغردقة .. تموين البحر الأحمر: محطات الوقود والمخابز تعمل بكامل طاقتها

البحر الأحمر- عماد عرفة

أكد المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن جميع المخابز ومحطات الوقود والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها بمدن المحافظة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة منذ الأمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وأضاف مدير المديرية أن مفتشى تموين البحر الأحمر، فى متابعة مستمرة فى الأسواق بمختلف مدن المحافظة، موضحا أن هناك أرصده كافية من السلع الغذائية والمواد البترولية فى جميع محطات الوقود.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر وجهت مديرى المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية التى تعرضت لها بعض مدن المحافظة. استعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بشركات القاهرة والجيزة لسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع، حيث تم الدفع بسيارات الشركات وفرق التشغيل والصيانة لسرعه الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بطريق رأس غارب- الغردقة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة.

وفتحت منذ قليل إدارة مرور البحر الأحمر، جميع الطرق المغلقة، بسبب حالة الطقس التى شهدتها محافظة البحر الأحمر والمناطق الشمالية منها.