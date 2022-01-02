ضربتها وصورتها.. كواليس حبس المتهم بالتعدى على سيدة الوراق (لايف)

قدم اليوم السابع بثا جديدا، شرح فيه كواليس التحقيقات مع المتهم بالتعدي على سيدة "الوراق"، حيث قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام، حيث كانت الأجهزة الأمنية تمكنت ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات "شقيقة زوجته" وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" وإكراهها على الاعتذار منه بنطاق محافظة الجيزة.
جاء ذلك ذلك على خلفية وجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها" وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فى هذا الشأن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم المشار إليه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقالت ربة المنزل التى تعرضت لاعتداء بالضرب على يد زوج شقيقتها بمنطقة الوراق، إن الواقعة حدثت فى منطقة الوراق، حيث كانت بصحبة أطفالها، متجهة لقضاء بعض المشاوير، وفوجأت بزوج شقيقتها يعترض طريقها.
وتابعت المجنى عليها فى أقوالها، أنها فوجأت بزوج شقيقتها وشخص آخر تربطه به صلة صداقة، يعترض طريقها، ويوجه لها سيلا من الشتائم أمام أبنائها، بعدها، جذبها من ملابسها، وعندها بشدة، وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصويره.
وأضافت المجنى عليها أمام جهات التحقيق، أن المتهم استغل ضعفها واعتدى عليها بالضرب صفعًا على الوجه، فى الوقت التى حاولت فيه استمالته، وتهدئته حتى لا يصيبها أو أطفالها مكروه منه.
وقالت المجنى عليها، إنها بعد الواقعة وانتشار الفيديو تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم وطلب منها التنازل وحل الأمر وديًا، وحينما لم تستجب لطلباته ظل يهددها.
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