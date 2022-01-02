ضربتها وصورتها.. كواليس حبس المتهم بالتعدى على سيدة الوراق (لايف)

كتب ـ محمد أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا جديدا، شرح فيه كواليس التحقيقات مع المتهم بالتعدي على سيدة "الوراق"، حيث قررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام، حيث كانت الأجهزة الأمنية تمكنت ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات "شقيقة زوجته" وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" وإكراهها على الاعتذار منه بنطاق محافظة الجيزة.

جاء ذلك ذلك على خلفية وجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها" وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فى هذا الشأن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم المشار إليه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.