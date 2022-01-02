ضبط 29 متهما بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية، لتطهير بؤر تجارة المواد المخدرة، وملاحقة المتورطين في الاتجار بها وترويجها، وأسفرت الحملة عن ضبط 29 متهما بحوزتهم كميات من الأستروكس، والحشيش، والبودر، والهيروين، والأقراص المخدرة.

وضبط رجال المباحث، مع متهمين سبق اتهامهم فى قضايا، مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة تستخدم في التواصل مع عملائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمضبوطات، وأرشدوا عن مصادر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.