ضبط عاطلين بحوزتهما 84 لفافة لمخدر الهيروين قبل ترويجها بالخانكة

القليوبية ــ إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة المركز لاتجارهما بالمواد المخدرة فى نطاق المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "م أ خ"، 23 سنة، عاطل، مقيم عرب العيايدة دائرة المركز، و"م ع ع"، 21 سنة، عاطل، مقيم جائرة قسم شرطة الخانكة، وبحوزتهما 84 لفافة بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالى 1175 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.