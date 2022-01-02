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صحيفة ألمانية: قناة السويس حققت أكبر أرباح لها في 2021 رغم أزمة إيفر جيفن

الأحد، 02 يناير 2022 07:09 م
صحيفة ألمانية: قناة السويس حققت أكبر أرباح لها في 2021 رغم أزمة إيفر جيفن ايفر جيفن
كتبت: هناء أبو العز

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 قالت صحيفة زيت أون لاين الألمانية، إن قناة السويس سجلت أكبر حجم دخل سنوي لها على الإطلاق بقيمة 5.5 مليار يورو، رغم إغلاقها لأيام بسبب سفينة الحاويات إيفر جيفن التى علقت فيها مارس 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة قناة السويس الحكومية قالت في بيان لها: مرت 20694 سفينة عبر القناة - حوالي 56 سفينة في اليوم، وفي العام السابق كان هناك ما مجموعه 18،830 سفينة.

كما تم تحقيق الرقم القياسي على الرغم من إغلاق الممر المائي لمدة ستة أيام اعتبارًا من 23 مارس ، بعد أن تعطلت Ever Given وسدت الممر، وتسبب الحادث في اضطراب كبير في الشحن الدولي .

وبحسب هيئة الأوراق المالية والسلع ، فقد خسرت الدولة المصرية نتيجة لذلك ما بين 12 إلى 15 مليون دولار يوميًا، أثناء العمل للكشف عن السفينة ، وتعرض أحد موظفي السلطة أيضًا لحادث مميت.

ويمر حوالي 10٪ من التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وفي نوفمبر ، قررت هيئة الأوراق المالية والسلع زيادة رسوم المرور بنسبة ستة % بداية العام الجديد ، باستثناء السفن التي تنقل السياح أو الغاز المسال.

 

 

 

 


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