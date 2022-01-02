اليوم السابع
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"صحة المنيا" تنظم غدا قافلة طبية لأهالى قرية نواى بمركز ملوى

الأحد، 02 يناير 2022 04:53 م
"صحة المنيا" تنظم غدا قافلة طبية لأهالى قرية نواى بمركز ملوى قافله طبيه - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نواي بمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.


مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبيه

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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