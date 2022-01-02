حياة كريمة بالغربية.. الكشف على 493 حالة فى قافلة طبية بشبراملس

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية انطلاق القافلة الطبية بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن خطة المحافظة لتلبية كافة احتياجات المواطنين بالقرى، حيث تم الكشف على 493 مواطنا، صرف نظارات لعدد 228 مواطنا، صرف العلاج لـ 353 مواطنا إلى جانب تحويل 87 حالة لإجراء العمليات اللازمة.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية استمرار القوافل الطبية لضمان وصول الرعاية لمستحقيها، مشيرًا إلى أن الاهتمام بصحة المواطنين هو من أهم أهداف المبادرة وهذا ما تحرص عليه القيادة السياسية من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى وتوفير متطلبات الصحة الجيدة من دواء ورعاية.

يذكر أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى تم تنفيذ عدد 94 قافلة طبية متنوعة من تخصصات مختلفة شملت صرف العلاج والمستلزمات الطبية لكل حالة وإجراء العمليات المطلوبة ومتابعة الحالات المرضية الأولى بالرعاية الطبية لكافة قرى وتوابع مركز زفتى.