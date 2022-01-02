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سيدة تفوز بأكثر من 200 ألف يورو ليلة رأس السنة بعد مراهنة ب80 سنت فى فرنسا

الأحد، 02 يناير 2022 09:05 م
سيدة تفوز بأكثر من 200 ألف يورو ليلة رأس السنة بعد مراهنة ب80 سنت فى فرنسا باريس
كتب أحمد علوى

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كسبت امرأة أربعينية أكثر من مئتي الف يورو يوم رأس السنة في كازينو سان مالو في فرنسا بعدما راهنت بثمانين سنتًا فقط في آلة نقود، بحسب ما قال مدير الكازينو الأحد لوكالة فرانس برس.

وقال مدير الكازينو فرانسوا ستيفان فيرني "إنها جديدة على المقامرة وآلات النقود، كانت في عطلة وبرفقة والدتها. فازت بـ209,715 يورو و20 سنتًا، والمبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عامًا".

وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتًا السبت قرابة الساعة 17,00، ضاعفت آلة النقود الأرباح وزادت المكافآت، قبل أن يصل الربح إلى سقفه النهائي.

وفي العام 2011، كسب لاعب مبلغ 425 ألف يورو بعدما راهن بـ60 سنتًا في الصالة نفسها.

 
 

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