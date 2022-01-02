اليوم السابع
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سلطات فرنسا تستجيب لدعوات اليمين المتطرف وتسحب علم الاتحاد الأوروبى من أسفل قوس النصر

الأحد، 02 يناير 2022 07:19 م
سلطات فرنسا تستجيب لدعوات اليمين المتطرف وتسحب علم الاتحاد الأوروبى من أسفل قوس النصر قوس النصر
كتب أحمد علوى

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أزالت السلطات الفرنسية علم الاتحاد الأوروبي المرفوع تحت قوس النصر في باريس الأحد بعدما اتهم اليمين للدولة بـ"محو" الهوية الفرنسية.

ورفع علم الاتحاد الأوروبي مكان العلم الفرنسي ليلة رأس السنة للإشارة إلى تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة.

واحتجت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لو بان،السبت، على وضع علم الاتحاد الأوروبي فوق قوس النصر .

وانضم ساسة آخرون من تيار اليمين غضبوا من رفع العلم الأوروبي فوق المعلم الفرنسي الشهير إلى لو بان التي تبدو المنافِسة الأساسية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات الربيع المقبل حسبما تُظهر استطلاعات الرأي.

 

فرنسا

علم الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

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