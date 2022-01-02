اليوم السابع
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روسيا: مصرع 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث مرور بمقاطعة ريازان

الأحد، 02 يناير 2022 10:14 ص
روسيا: مصرع 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث مرور بمقاطعة ريازان الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون في حادث مروري بمنطقة ريازان الروسية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الروسية اليوم الأحد.

وذكرت الداخلية الروسية في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، أنه "وفقا للمعلومات المحدثة، أصيب 21 شخصا بجروح في الحادث".

وقال طبيب في المركز الطبي في منطقة سكوبين لوكالة تاس إنه من بين المصابين، طفلين أصيبا بجروح خطيرة.

ووفقا لشرطة المرور الإقليمية، اصطدمت حافلة نيوبلان لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان.

وأشارت الشرطة المحلية في بيانها، إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

 


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روسيا

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استراخان

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