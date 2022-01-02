رشاد عبده: الأسمدة من الصناعات الجاذبة للاستثمار في مصر وكثيفة العمالة

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور رشاد عبده ، الخبير الاقتصادى أن صناعة الأسمدة من أهم الصناعات العالمية والتي يمكن التوسع فيها حاليا في مصر ولا سيما في ظل تواجد الغاز الطبيعى بكثرة وكذلك خامات الفوسفات.

وأضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع" أن الغاز بمثابة الخامة الأساسية لصناعة السماد بجانب كونه طاقة، وبالتالي مع الاكتشافات الكبيرة في حقول الغاز باتت مصر مهيأة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في تلك الصناعة الهامة، ومن أبرز مزاياها أنها كثيفة العمالة ويمكنها الحد من البطالة بشكل كبير في حالة التوسع في المصانع .

وأوضح أن التوسع في صناعة الأسمدة سواء من خلال تحديث المصانع العامة في النصر للأسمدة بالسويس، أو في الدلتا للأسمدة بطلخا يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات مما ينعكس على خفض العجز في الميزان التجارى بشكل مباشر ، لافتا ان التوسع في المصانع يساهم أيضا في توطين الصناعة وفى توفير كميات كافية للاراضى الزراعية القديمة ،أو التوسعات الجديدة التي تنوى الدولة التوسع فيها.