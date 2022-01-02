ونقلت صحيفة (بريميوم تايمز) النيجيرية عن بخاري قوله - في خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد - إن المكاسب الرئيسية المسجلة يمكن رؤيتها بوضوح في أحدث أرقام اجمالي الناتج المحلي لنيجيريا الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، مشيرًا إلى أن معدل النمو 4.03 في المائة المسجل في نيجيريا خلال الربع الثالث من عام 2021 يشير إلى انتعاش قوى فى الاقتصاد.



وقال الرئيس النيجيري: "في الاقتصاد، أظهرنا مستوى عالٍ من المرونة لتسجيل بعض الإنجازات المهمة على الرغم من الاضطرابات التي آثرت على اقتصادنا، وفي الواقع، على الاقتصاد العالمى".



وأضاف أن النمو الأخير يتبعه عن كثب نمو نيجيريا بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2021 ، والذي يصفه بأنه واحد من أفضل ما سجلته أي دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، وأعلى معدل سجله الاقتصاد النيجيري منذ عام 2014.



وأشار إلى أن " النبأ السار هو أننا سجلنا حتى الآن أربعة أرباع متتالية من النمو بعد معدلات النمو السلبية المسجلة في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا".



وتعهد بالاستفادة من الاقتصاد الرقمي في العام الجديد، لخلق المزيد من الوظائف وضمان تنويع الاقتصاد الذي يخلق المزيد من الدعم للقطاعات الأخرى ، وذلك للحفاظ على النمو المستدام.