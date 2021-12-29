تعرف على اجتماع نائب رئيس جامعة أسيوط بأعضاء اللجنة العليا لاتحاد الطلاب

أسيوط - فريق المحافظات

ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، الإجتماع الأول مع أعضاء اللجنة العليا لإتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب عبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه الطالبة زينب أشرف، وبحضور عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .

و في مستهل الإجتماع تقدم الدكتور شحاتة غريب بالتهنئة لأعضاء إتحاد طلاب الجامعة التي تعكس ثقة جموع طلاب الجامعة في الطلاب الفائزين وهو ما يجب أن يقابله الإتحاد بالعمل الدءوب من اجل الحفاظ على تلك الثقة والوفاء بمسئولياتهم اتجاه زملائهم، مشدداً على ضرورة عملهم للصالح العام للطلاب وليس لمصلحة فئوية ، مشيراً كذلك إلى أن إتحاد الطلاب لا يمثل أفراداً بشخصهم ولكن يمثل أسم وصورة جماعية لأكثر من 84 ألف طالب من طلاب الجامعة، موجهاَ الشكر إلى كافة المشاركين في التنظيم والإشراف على العملية الإنتخابية من أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات وعمداء الكليات ووكلائها وكذلك المختصين بالعمل في الإدارة العامة لرعاية الشباب ومكاتبها الفرعية بالكليات .

و أشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى يناقش إضافة الى جدول الأعمال خطة النشاط الطلابي خلال العام الدراسي 2021/2022 والتعرف على أهم مطالب أعضاء الاتحاد والاستعداد الى إقامة حفل تنصيب الإتحاد وكذلك مناقشة الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال إطلاق مبادرات توعوية طلابية تحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية و بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب والتي تهدف إلى تنظيم مشاركة الطلاب المتطوعين بالمبادرات في مد يد العون ودعم خطة الجامعة بشأن توفير المناخ العلمي اللازم و التيسير على الطلاب خلال انعقاد الامتحانات وهى الإجراءات التي سوف تبدأ من دخول الطلاب إلى بوابات الجامعة وصولاً إلى صالات الامتحانات ودخول اللجان، مشدداَ على ضرورة التوازن بين ممارسة الأنشطة الطلابية والإجتهاد و التفوق علمياَ .

كما كشف نائب رئيس الجامعة عن لأول مرة هذا العام سيتم منح الطلاب المتفوقين علمياَ والمتميزين في الأنشطة الطلابية درع التميز الطلابى، بالإضافة إلى مبالغ مالية وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة والذي يأتي انطلاقاَ من حرص إدارة الجامعة على تشجيع كافة أبنائها الطلاب على التفوق خلال المرحلة التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية من أجل توسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الطلابية.