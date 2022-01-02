اليوم السابع
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دور الأسرة فى دعم المتعافى من تعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل

الأحد، 02 يناير 2022 04:00 ص
دور الأسرة فى دعم المتعافى من تعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل دكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان
كتب ـ مدحت وهبة

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يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على  استمرار دعم المتعافين  بعد علاجهم مجانا وفى سرية تامة، في إطار الحرص على إعادة دمجمهم في المجتمع وكذلك التأكيد على دور الأسرة في دعم المتعافى.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن دور الأسرة في دعم المتعافى من تعاطى المخدرات في نقاط محددة .

التأكيد على دور الأسرة فى دعم المتعافي من خلال متابعة تغيير شخصية المريض وتعديل سلوكياته وتخليه عن سلوكيات الإدمان من خلال تعاملهم معه علي مدار اليوم.

حضور جلسات الإرشاد الأسرى والإرشاد الزوجي.

تقبل المريض قبولا غير مشروط وعدم اللوم علي ما حدث في فترة الإدمان النشط.

عدم السخرية من المريض وإفشاء أسراره للآخرين.

المراقبة غير المباشرة لمعرفة إذا كان يسير في طريق التحسن والتعافي أم في طريق الانتكاس.

ضرورة إظهار الأسرة لعودة ثقتها مرة أخرى للمريض عن طريق إسنادهم له أدوار ومسئوليات جديدة ومهمة.

 

 

 


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دور الاسرة في دعم المتعافى من المخدرات

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