اليوم السابع
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"داخلية" الكويت تناشد المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة بسسب الأمطار

الأحد، 02 يناير 2022 12:24 م
"داخلية" الكويت تناشد المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة بسسب الأمطار الكويت اليوم
إيمان حنا

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دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين اليوم الأحد، إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم بسبب هطول الأمطار التي تشهدها البلاد حالياً، وفق صحيفة القبس.

 
وأكدت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى على مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات، ضرورة توخي الحيطة والحذر، داعية إياهم إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ أوعمليات الدفاع المدنى لأى مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.
 
كما ناشدت مرتادى البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل عند مواجهتهم أى حالة طارئة. 
 

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