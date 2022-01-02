حياة كريمة.. الانتهاء من إنشاء جناح جديد بمدرسة أبو بكر الصديق بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن الإنتهاء من مشروعين جديدين بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

تم الإنتهاء من إنشاء جناح جديد بمدرسة أبو بكر الصديق بسبك الأحد والذي تم إنشائه علي مساحة حوالي 320م²بنسبة تنفيذ 100%، كما أوضح سرور أيضاً أنة تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءه مدرسة الشهيد سليمان عبد المنعم مقلد الرسمية للغات بسبك الأحد بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون ، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها وذلك لخدمة العملية التعليمية بقري الوحدة المحلية بسبك الأحد . وأوضح سرور أن مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة أبو بكر الصديق ، ورفع كفاءة مدرسة الرسمية للغات جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأشار سرور أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الخامس عشر لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون ،وأوضح أيضاً أنة جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .