حماية المستهلك يحرر 373 محضرا ويضبط سلعا منتهية الصلاحية خلال حملات بالمحافظات

كتب ــ مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه استمرارا لدور الجهاز في ضبط ومراقبة الأسواق، شنت أفرع الجهاز حملات طوال الأسبوع الماضي، وقام الجهاز خلال هذه الفترة بشن (71حملة) في (15 محافظة)، أسفرت عن تحرير (373 محضرا) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2021 .

فرع أسيوط

ضبط كميات كبيرة من الأجهزة الطبية من بينها أجهزة قياس حرارة، وقياس الضغط والسكر والأكسجين وشرائط قياس السكر مجهولة المصدر، كما تم غلق مجموعة من المنشآت الطبية وذلك لعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم وجود ما يفيد صحة تصريف النفايات.

وتم تحرير عدد (74 محضرا) ضد مجموعة من المنشآت الطبية والتجارية لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية وعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم وجود فواتير قانونيه وعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع كفر الشيخ

تم تحرير عدد (3) محضر لأنشطة بيع المستلزمات الطبية، لحيازتهم منتجات معروضة للبيع للجمهور مجهولة المصدر والبيانات المدونة عليها باللغة الإنجليزية فقط منها جهاز قياس حرارة وجهاز قياس أكسجين، وجهاز قياس سكر وجهاز قياس ضغط.

كما تم ضبط كمية من السجائر المستوردة وبدون أي فواتير بالإضافة إلى قطع غيار وإكسسوارات موبايلات غير مدون عليها بلد المنشأ، وتحرير عدد من المحاضر ضد بعض المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وعدم وجود شهادات صحية.

فرع أسوان

تحرير عدد من المحاضر لمحلات تجارية متنوعة النشاط، وذلك لضبط المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

فرع الإسماعلية

تم شن عدد من الحملات وتحرير 10 محاضر ضد مجموعة من المنشآت التجارية والطبية لعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

فرع الدقهلية:

تحرير (9) محاضر ضد محلات بيع المستلزمات الطبية ما بين منتجات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار لحيازتها (64) جهاز قياس ضغط وسكر وأكسجين وحرارة بالإضافة إلى عدد (25) علبة شكاكة قلم سكر.

وتم ضبط مخزن منظفات بدون ترخيص ولحيازته عدد من المنظفات ، وتم تحرير عدد من المحاضر ضد مجموعة من المنشآت التجارية لحيازتها منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

فرع الفيوم

بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر تم تشميع عدد12 منشأة طبية وذلك لعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم وجود ما يفيد صحة تصريف النفايات.

وتم تحرير عدد (38) محضرا لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية .

فرع جنوب سيناء:

تم ضبط كميات من السجائر المهربة وليس بها بندرول وزارة المالية ، وبالاشتراك مع لجنة المحافظة تم تحرير عدد من المحاضر ضد عدد من المنشآت السياحية لعدم الإعلان عن الأسعار و عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ونقص الاشتراطات الصحية .

فرع المنيا:

ضبط كميات كبيرة من المواد الكيميائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة الى أنه تم استهداف مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص وبحيازته كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب الغير مسجله بوزارة الصحة .

كما تم ضبط وغلق وتشميع عدد 5 مراكز طبية متنوعة ما بين عيادات ومعامل تحاليل ومراكز أسنان جميعها غير مرخصة، بالإضافة إلى إحدى الحضانات وبها كميات من الأدوية الغير مصرح بتواجدها .

فرع بورسعيد

بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر والعلاج الطبيعي بمديريه الصحة، تم ضبط عدد ( 1500 ) كمامه طبيه وعدد ( 20 ) لفه عيدان قرفه وعدد 7 أجهزة قياس السكر مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم ضبط عدد 72 قطعة كاسات حجامة غير مسجلة بوزارة الصحة ،وتم ضبط مهندسه تنتحل صفه طبيبه لجراحة التجميل وبحيازتها كميات من الأدوية منتهيه الصلاحية وأدوية علاجية وأدوات غير معقمة.

وتم تحرير عدد 8 محاضر ضد منشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

فرع بني سويف :

تم غلق عدد من المنشآت الطبية منها: ثلاث معامل تحاليل وصيدلية وعيادة يوجد بها غرفة عمليات بالمخالفة لاشتراطات الترخيص ، وبحيازتهم أدوية بدون فواتير، وأدوية تندرج ضمن الجدول رقم 3 فقرة د من قانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960، وعدم وجود طبيب بالمركز ولا يتم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى بالإضافة إلي عدم اصدار فواتير للمستهلكين طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181لسنة 2018، كما تم ضبط كمية كبيرة من الكيماويات منتهية الصلاحية بداخل ثلاجات المعامل .

تم تحرير 15 محضرا ضد منشآت طبية وتجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع البحيرة :

ضبط أكاديمية لتعليم التمريض غير مرخصة وبحيازتها مجموعة من الأدوات الخاصة بالتدريب العملي وكتب في مجال التمريض والتشريح بدون ترخيص من الجهات المختصة .

ضبط 15 قضية لعدد من المنشآت الطبية والتجارية لمخالفتها الإعلان عن الأسعار، وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع ، وعدم إصدار فواتير ضريبية، كما تم ضبط 3 قضايا ضد معارض السيارات لعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بخصوص الإعلان عن السعر الشامل والمواصفات الفنية .

ضبط عيادة نساء وتوليد بدون ترخيص وبدون دكتور متخصص، وبحيازتها مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر بالإضافة إلي وسائل تحديد النسل غير مصرح ببيعها خارج مستشفيات وزارة الصحة.

فرع سوهاج:

ضبط مجموعة من محلات المستلزمات الطبية لحيازتهم وعرض سلع مجهولة المصدر منها: ١٢٠٠ كمامة طبية، 16جهاز قياس سكر بالدم، 16 جهاز قياس ضغط الكتروني ، 6 جهاز قياس ضغط زئبقي، 4 جهاز قياس حرارة الكتروني ، 16 جهاز قياس نسبة الاوكسجين بالدم ، ٩ ترمومتر ، ٢جهاز منظم أنابيب أوكسجين ، ١ مرتبة طبية، بالإضافة إلى حيازة وعرض مستلزمات طبية منتهية منها : ٦ علبة كريم مختلفة الأنواع ، 206 خيط جراحيّ ، ١ علبة غسول وجه، ٢٠ علبة قسطرة

فرع الشرقية :

شن حملات رقابية استهدفت منشآت طبية، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، كما تم ضبط صيدلية بيطرية في حيازتها أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .

فرع الاسكندرية :

ضبط 5 عيادات ومعمل تحليل ومركز طبي تقوم بمزاولة النشاط في استقبال المرضى بدون ترخيص من الجهات المختصة.

ضبط (28) محالا تجاريا لبيع أجهزة المحمول والكاميرات وأدوات كهربائية وملابس وأنشطة متنوعة مخالفه لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لعدم التزامهم بالإعلان عن السعر الشامل للمستهلكين وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وحيازتهم سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها بالإضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء .

فرع القليوبية :

ضبط عدد من المحلات التجارية والطبية لحيازتها منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ، بالإضافة تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.