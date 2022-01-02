حريق يدمر مبنى برلمان جنوب أفريقيا بالكامل

دمر حريق بالكامل مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بينما ذكرت مصادر رسمية، لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن مقر الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا دمّر بالكامل جراء الحريق.
واندلع حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا الكائن في مدينة "كيب تاون" الكبرى.. في حين لم ترد تقارير حول وقوع إصابات جراء الحادث حتى الآن.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم قوات الإطفاء المحلية ، أن الحريق شب صباحا بمكاتب الدور الثالث وأن حوالي 35 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.
وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام ألسنة النيران والدخان فوق المبنى.
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