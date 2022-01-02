اليوم السابع
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حبس المتهم بالتعدى على سيدة الوراق 4 أيام

الأحد، 02 يناير 2022 01:11 ص
حبس المتهم بالتعدى على سيدة الوراق 4 أيام الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتعدى على سيدة الوراق ٤ أيام، حيث كانت الأجهزة الأمنية تمكنت ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات "شقيقة زوجته" وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" وإكراهها على الاعتذار منه بنطاق محافظة الجيزة

ذلك على خلفية وجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها" وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فى هذا الشأن.

 بالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم المشار إليه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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