جومانا وجمال أبطال من ذوي الهمم تحدوا الشلل الدماغي وحصدوا البطولات

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع" بالبطلة جومانا أحمد مطر صاحبة الـ10 سنوات، والتي تحدت الشلل الدماغي، وتألقت وتميزت في رياضة السباحة، محققة المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بجانب أخيها الأصغر جمال الذي انتصر على الإعاقة وتفوق في رياضة السباحة رغم صغر سنه.

وقالت سمر السيد والدة الطفلين للـ"اليوم السابع"، إن الله حباها بنعم كثيرة تمثلت في طفليها جومانا وجمال الذين ولدوا بالشلل الدماغي، مشيرة إلى أن بالرغم من صغر سنهما إلا أنهما لم يستسلما للإعاقة وتمكنا بالعزيمة والإرادة وقوة التحدي أن يصلا لقمة التفوق والنجاح في مجال السباحة، مشيرة إلى أنها ووالدهما عملا على تأهيلهما نفسيا وصحيا وعلميا وإكسابهما مهارة يخرجنا فيها طاقاتهما الإبداعية.

وتابعت أنها تهتم دوما بمشاعر طفليها حتى لا يشعرنا أن شيئا ما ينقصهما أو أنهما مختلفان عن غيرهم من الأسوياء، حيث عملت على تعليمهما رياضة السباحة؛ لتقوية عضلاتهم، وبحثا عن النجاح والتميز، مشيرة إلى أن الله عوضها خيرا بحصد ابنتها جومانا المركز الثاني على مستوى الجمهورية في رياضة السباحة، فضلا عن تميز ابنها جمال صاحب الـ8 سنوات وتفوقه لأن يكون مؤهلا للمشاركة في بطولة الجمهورية لحين وصوله لسن العاشرة.

وقال محمد خالد مدير فني نادي ميت غمر للسباحة، إن جومانا واحدة من أهم أبطال نادي ميت غمر للسباحة، مارست رياضة السباحة بصورة متقطعة، ولم تنتظم في التدريب سوى في عام 2020، وهو العام الذي حصدت خلاله الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية، مشيرا إلى أنها استطاعت أن تتخطى الشلل الدماغي الذي عانت منه في الأطراف السفلية، وتجتاز مرحلة طويلة من العلاج الطبيعي، وتثبت مهاراتها وتفوقها في السباحة وقدرتها السريعة على التعلم.