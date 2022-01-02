اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تواصل فعاليات برنامج «دورنا» بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب بدمياط

الأحد، 02 يناير 2022 05:08 م
تواصل فعاليات برنامج «دورنا» بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب بدمياط تواصل فعاليات برنامج «دورنا» بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب بدمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تنفيذ فعاليات المبادرات المجتمعية لبرنامج "دورنا"، فى مركز شباب مدينة ميت أبوغالب بمحافظة دمياط، تحت قيادة المدرب عبد الحليم زكريا البجلاتى.

 

يأتى ذلك فى إطار مشروع برلمانات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، بإشراف أحمد عفيفى وكيل وزارة الرياضة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى.

 

وتشمل فعاليات البرنامج، أُطر ومفاهيم واضحة من خلال ثلاث محاور رئيسية هامة وهى " تمكين الفتيات بكل أنواعه، التوافق المجتمعى نحو المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف، دعم اللاجئين والمهاجرين ".

 

ويستهدف البرنامج المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عامًا، تدريب 4500 مشارك بطريقة مباشرة، تدريب 12000 من القرناء، على أن يكون 30 ٪ من المستفيدين من الجنسيات الأخرى، التنفيذ الميدانى للمبادرات المجتمعية يستهدف نحو 450 مبادرة مجتمعية بواقع 30 مبادرة لكل محافظة.

 

ويشارك فى البرنامج 75 مدرباً ومدربة من 15 محافظة للمرحلة الأولى هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الجيزة، قليوبية، البحر الأحمر".

 

IMG-20220102-WA0086
 
IMG-20220102-WA0092
 
IMG-20220102-WA0093

دمياط

اخبار دمياط

الشباب والرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الشباب والرياضة يعقد أول اجتماع بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 01 يناير 2022 01:41 م

إنجازات الدولة فى الصعيد.. تنفيذ 69 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بالفيوم خلال عام 2021 بتكلفة 350 مليون جنيه.. والمحافظ: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الشبابية والرياضية المقدمة للشباب والأهالى

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:18 ص

"الشباب والرياضة" بالغربية تنظم احتفالية لذوى الهمم بزفتى ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:39 م

شباب ورياضة الشرقية تشارك بـ 20 مركز شباب بمبادرة ساعة رياضة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:12 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة