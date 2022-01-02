تواصل فعاليات برنامج «دورنا» بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب بدمياط

دمياط معتز الشربينى

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تنفيذ فعاليات المبادرات المجتمعية لبرنامج "دورنا"، فى مركز شباب مدينة ميت أبوغالب بمحافظة دمياط، تحت قيادة المدرب عبد الحليم زكريا البجلاتى.

يأتى ذلك فى إطار مشروع برلمانات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، بإشراف أحمد عفيفى وكيل وزارة الرياضة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى.

وتشمل فعاليات البرنامج، أُطر ومفاهيم واضحة من خلال ثلاث محاور رئيسية هامة وهى " تمكين الفتيات بكل أنواعه، التوافق المجتمعى نحو المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف، دعم اللاجئين والمهاجرين ".

ويستهدف البرنامج المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عامًا، تدريب 4500 مشارك بطريقة مباشرة، تدريب 12000 من القرناء، على أن يكون 30 ٪ من المستفيدين من الجنسيات الأخرى، التنفيذ الميدانى للمبادرات المجتمعية يستهدف نحو 450 مبادرة مجتمعية بواقع 30 مبادرة لكل محافظة.

ويشارك فى البرنامج 75 مدرباً ومدربة من 15 محافظة للمرحلة الأولى هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الجيزة، قليوبية، البحر الأحمر".