اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 05:29 م
أكرم القصاص
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استمرار تدريبات مشروع مشوارى بالمدارس الفنية بمبادرة "اكتسب مهاراتك" بالبحيرة

الأحد، 02 يناير 2022 04:26 م
استمرار تدريبات مشروع مشوارى بالمدارس الفنية بمبادرة "اكتسب مهاراتك" بالبحيرة تدريبات مشروع مشوارى
البحيرة - فريق المحافظات

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تستكمل مديرية الشباب والرياضة (ادارة التدريب ومشروعات الشباب) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ( إدارة التعليم الفنى - وحدة الانتقال لسوق العمل ) ومدرسة المعلمات الثانوية الصناعية بنات بدمنهور بالبحيرة تنفيذ تدريبات مشروع مشوارى دورات ( المشَورة المهنية) ضمن مكون مشروع مشوارى بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ) ومنظمة اليونيسيف بالامم المتحدة المرحلة الأولى بمدرسة المعلمات الثانوية الصناعية بنات "المعلمات" بدمنهور. 

تحت رعاية اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة وفى إطار الجهود المبذولة لإعداد وتدريب طلبة مدارس التعليم الفنى وإكسابهم الخبرات اللازمة التى تمكنهم من تلبية إحتياجات سوق العمل من الأيدى العاملة والمدربة.

ويؤكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على أقتحام سوق العمل .

 

 


وزارة الشباب والرياضة

منظمة اليونيسيف

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المدارس الفنية

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البحيرة

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